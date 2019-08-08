Количество пострадавших после ДТП в Новороссийске превысило 40 человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших, госпитализированных после ДТП в Новороссийске достигло 41 человека, из них – 12 детей, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте аварии.

Ранее Минздрав Краснодарского края сообщал о 31 госпитализированном после аварии с автобусом под Новороссийском, а МЧС – о 28.

По последним данным, жертвами ДТП стали три человека – женщина и двое детей, которые находились в автомобиле, столкнувшемся с автобусом.