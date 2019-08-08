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Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Там добавили, что следователи намерены просить суд о его аресте.

По данным следствия, в среду вечером подозреваемый вез пассажиров из Новороссийска в Анапу на экскурсионном автобусе, принадлежащем санаторию "Эллада". Как считают в СК, в районе поселка Верхнебаканский он превысил допустимую скорость и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. После столкновения автобус и внедорожник перевернулись и вылетели с обрыва.

В результате ДТП три пассажира Volkswagen - женщина и дети - погибли на месте. Всего, по предварительным данным, в аварии пострадали 44 человека, раненные госпитализированы.

Под Новороссийском автобус и внедорожник сорвались с обрыва

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Краснодарский край Новороссийск

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