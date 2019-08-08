Поиск

Все погибшие в аварии под Новороссийском были пассажирами внедорожника

Количество погибших оказалось меньше ранее объявленного властями Краснодарского края

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами столкновения автобуса с внедорожником, которое случилось в среду вечером на трассе под Новороссийском, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все погибшие оказались пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg: это были женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. В автобусе Hyundai находились более сорока человек. По последним данным, 41 пострадавший на месте аварии госпитализирован. Среди них 12 детей.

Ранее краевой Минздрав сообщал о четырех погибших.

Столкновение произошло на шестнадцатом километре трассы А-146 "Новороссийск - Керчь" в районе поселка Верхнебаканский. Автобус и внедорожник упали в десятиметровый обрыв. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил падение.

Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада".

Краснодарский край Верхнебаканский

Новости по теме

Новости

Спасатели начали поднимать упавший в обрыв под Новороссийском автобус

Власти Кубани подтвердили гибель четырех человек в ДТП с автобусом

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

МЧС уточнило количество погибших в автобусе под Новороссийском

Пять детей ранены при крушении автобуса под Новороссийском

Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском

Что произошло за день: среда, 7 августа

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

В "деле 27 июля" появилось 11 обвиняемых и 800 допрошенных

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');