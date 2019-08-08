Все погибшие в аварии под Новороссийском были пассажирами внедорожника

Количество погибших оказалось меньше ранее объявленного властями Краснодарского края

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами столкновения автобуса с внедорожником, которое случилось в среду вечером на трассе под Новороссийском, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Все погибшие оказались пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg: это были женщина и двое детей. Водитель 1974 года рождения госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. В автобусе Hyundai находились более сорока человек. По последним данным, 41 пострадавший на месте аварии госпитализирован. Среди них 12 детей.

Ранее краевой Минздрав сообщал о четырех погибших.

Столкновение произошло на шестнадцатом километре трассы А-146 "Новороссийск - Керчь" в районе поселка Верхнебаканский. Автобус и внедорожник упали в десятиметровый обрыв. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил падение.

Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада".