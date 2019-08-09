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Суд оставил под арестом начальника угрозыска УМВД по Приморскому краю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Защите начальника уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, заключенного под стражу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, не удалось обжаловать его арест в краевом суде.

"В пятницу решением апелляционной инстанции постановление суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь краевого суда Яна Шеремет.

Как сообщалось, Фрунзенский районный суд Владивостока 30 июля по ходатайству следствия заключил Миляева под стражу на два месяца. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, после заседания суда адвокат сообщил журналистам, что будет обжаловать решение об аресте подзащитного.

Миляев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему вменяется взятка в размере 5 млн рублей от коммерсанта в сфере переработки древесины. Дома у Миляева обнаружено около 1 млн рублей.

Приморье

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