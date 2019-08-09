Что произошло за день: пятница, 9 августа

Новые взрывы на арсенале в Красноярском крае, собственная ОС Huawei и в кинотеатры без своей еды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Новые взрывы боеприпасов произошли под Ачинском в Красноярском крае. Военные сообщают, что причиной ЧП стал удар молнии. Источник ранее заявлял, что заряд взорвался из-за наезда поезда, но затем эту информацию опровергли в РЖД. Местные власти уточняют, что ЧП произошло в момент разминирования боеприпасов, склад с которыми был разрушен 5 августа. По последним данным, пострадали 9 человек, жителей соседней Каменки эвакуируют на автобусах.

- В 2020 году в России утвердят стандарт на школьную форму. Как пишут "Известия" со ссылкой на различные ведомства, стандарт будет временным и позволит проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. Планируется учесть прочность и стойкость материалов, воздухопроницаемость ткани и подкладки.

- Киносети хотят запретить проносить в зал еду, купленную не в кинотеатре. В Минкультуры пояснили, что такую инициативу в киноиндустрии выдвинули из-за падения доходов. Также предлагается разрешить зрителям требовать возврата денег, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ был некачественным.

- Huawei представила собственную ОС на случай отказа от Android. Китайская компания начнет устанавливать свою операционную систему на устройствах в случае ужесточения американских санкций. Первый смартфон на новой ОС будет выпущен в субботу под брендом Honor.

- "Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади. Раньше можно было взять ноутбук только при соответствии габаритам 36х30х27см, но бизнес-клиенты пожаловались, что им необходимо брать на борт более крупные по формату устройства.

- Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд. Наталья Потанина, по данным The Telegraph, рассчитывает отсудить у владельца "Интерроса" 6 млрд фунтов.

- Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат. Мария Цветкова сообщила, что в повестке ее фамилия и отчество указаны в мужском роде. Она уже связалась с военкоматом Кунцевского района.