Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 31 тыс. га

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - 41 лесной пожар на площади 23 676 га был ликвидирован за прошедшие сутки на территории России, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, всего в РФ тушат 219 лесных пожаров на площади 228 тыс. 840 га. За сутки их площадь увеличилась на 31 тыс. га.

Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 79 пожаров на землях лесного фонда на площади 128 тыс. 482 га.

В Красноярском крае тушат 104 пожара на землях лесного фонда на площади 92 тыс. 215 га. За сутки их площадь увеличилась на 28 тыс. га.

В Якутии спасатели борются с огнем на 14 пожарах на площади 1 тыс. 139 га.

На тушении лесных пожаров задействовано более четырех тысяч человек, 554 единицы техники, 35 воздушных судов на мониторинге и 24 воздушных судна на тушении, сообщает Авиалесоохрана.