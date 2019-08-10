В пресс-службе Горбачева опровергли сообщения о плохом состоянии его здоровья

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Для сообщений, появившихся в прессе, о плохом состоянии здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева, нет никаких оснований, заявили "Интерфаксу" в субботу в его пресс-службе.

"Мы удивились появившемуся сообщению о плохом состоянии здоровья Михаила Сергеевича, потому что для такого сообщения нет никаких оснований", - сообщили в пресс-службе.

Собеседники "Интерфакса" отметили, что "вчера Горбачев был на работе в фонде и встречался с сотрудниками фонда".