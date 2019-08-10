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Команда колонии с Кокориным и Мамаевым обыграла ФК "Салют"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Команда белгородской колонии, за которую сыграли осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обыграла профессиональный региональный клуб "Салют". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу заключенных.

В пресс-службе УФСИН по Белгородской области рассказали, что Мамаев забил три мяча. Кокорину отличиться не удалось.

В РоссииКокорин и Мамаев отправлены в колониюКокорин и Мамаев отправлены в колониюЧитать подробнее

Игра проходила при полных трибунах, в роли зрителей выступали осужденные колонии и многочисленные журналисты.

Идея состязания с профессиональным белгородским футбольным клубом была подана осужденными футболистами и была поддержана руководством колонии N4 Белгородской области, где отбывают наказание Мамаев и Кокорин.

Футболисты были осуждены в мае этого года после двух драк в центре Москвы в октябре прошлого года. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов: одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Футболисты подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.

футбол Павел Мамаев Александр Кокорин

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