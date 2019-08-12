Погибшие при взрыве на полигоне под Архангельском представлены к госнаградам

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при взрыве на полигоне в Архангельской области, представлены к госнаградам, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он принимает участие в траурном митинге в Сарове. Сегодня там прощаются с погибшими.

"Сегодня мы провожаем в последний путь настоящих патриотов своей страны, настоящих героев. Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, но исключить риск на все сто процентов невозможно никогда", - сказал Кириенко.

"Они как профессионалы это прекрасно знали. Но они брали на себя риск, понимая, что лучше них это не сделает никто. И они сделали все возможное и даже больше", - добавил первый замглавы администрации президента РФ. Кириенко отметил, что "мы не можем их вернуть, но можем по праву ими гордиться, настоящими героями своей страны".

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Расположен в ЗАТО Саров (Нижегородская область).

В городе Сарове 11-12 августа объявлен общегородской траур.