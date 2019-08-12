Что произошло за день: понедельник, 12 августа

Новые аресты после акций в Москве, грозящие Иркутской области ливни и отстраненный от служения гатчинский игумен

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержанная в субботу девушка пожаловалась в СК на ударившего ее в живот полицейского. После того, как Дарья Сосновская написала заявление, в МВД сообщили о начатой служебной проверке. Между тем в случае Константина Коновалова, у которого после жесткого задержания обнаружился перелом ноги, следствие встало на сторону правоохранительных органов, назвав правомерным применение силы.

- Суды продолжают рассматривать дела в отношении участников протестов в Москве. Осужденный по "болотному делу" Алексей Полихович получил административный арест за брань со сцены на митинге 10 августа. Любовь Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч за призывы к участию в несогласованной акции 3 августа. Член партии "Яблоко" Валерий Костенок арестован по "делу 27 июля", несмотря на то, что прокуратура просила о домашнем аресте для него. Борис Золотаревский - начальник штаба главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова - получил административный арест за призывы к "прогулке по городу" после митинга 10 августа.

- Совет Думы 19 августа проведет экстренное заседание по проблеме иностранного вмешательства в дела России. Ранее сенаторы говорили о свидетельствах вмешательства США в выборы в Могсордуму, включая случаи недобросовестного освещения событий в Москве и лоббирования.

- МЧС снова предупреждает о повышении уровня рек в иркутских Тулуне и Нижнеудинске. Регион ожидают ливни и грозы.

- К госнаградам представлены сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при взрыве под Ачинском. Они посмертно награждены Орденами Мужества. Глава "Росатома" Алексей Лихачев после похорон погибших заявил, что работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца.

- Гатчинский игумен отстранен от служения на год после скандала с крещением. Выяснилось, что священнослужитель, поранивший ребенка во время обряда, раньше был настоятелем храма в деревне Большая Вруда, а в Гатчину был переведен в качестве служителя из-за жалоб прихожан на его грубость. Представители Гатчинской епархии лично извинились перед мамой пострадавшего мальчика.