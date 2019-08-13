Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Томске обрушился потолок в школе "Перспектива" по адресу улица Никитина, дом 6. Об этом сообщил информированный источник.

По его данным, никто не пострадал.

Представитель компании-застройщика ОАО "Томская домостроительная компания" (ОАО ТДСК") сообщил, что "произошло отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке у лифта".

В пресс-службе департамента образования администрации Томска, на балансе которой находится школа, "Интерфаксу" отказались прокомментировать этот инцидент.

Школа "Перспектива" открылась в Томске 1 сентября 2018 года, специализируется на медицине и IT. Школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников. В здании есть комната релаксации, где учащиеся могут снять напряжение, а также разрешить спорные ситуации.