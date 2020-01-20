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Прокуратура начала проверку после обрушения штукатурки в читинской школе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Кусок штукатурки упал с потолка на парты в кабинете географии в одной из школ Читы.

По информации комитета образования города, площадь обрушения составила около 2-2,5 квадратных метра. В этот момент в кабинете проходили консультативные занятия.

В сообщении прокуратуры Забайкальского края уточняется, что это произошло в средней общеобразовательной школе № 29. После сообщений об обрушении штукатурки прокуратура организовала проверку исполнения законодательства.Прокуратура намерена дать оценку работе комиссии по приемке школы к новому учебному году.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года потолок обрушился в игровой комнате одного из детских садов Читы. А в августе минувшего года - в одном из детских садов столицы Приамурья - в Благовещенске. Тогда пострадали три ребенка.

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