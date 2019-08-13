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Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП на Кубани

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае во вторник вечером в результате ДТП погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по краю.

Как сообщается, на месте аварии от полученных травм скончались трое взрослых и один ребенок, еще один ребенок позднее скончался в реанимации. В больницу были доставлены шесть пострадавших, в том числе один ребенок, уточнил сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, Opel и Hyundai столкнулись около 17:00 на 39 км автомобильной дороги "Темрюк - Краснодар - Кропоткин" в районе станицы Воронежская. Водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и врезался в лобовую с Hyundai. Предполагаемый виновник аварии - водитель Opel - погиб, уточнили в пресс-службе.

Краснодарский край

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