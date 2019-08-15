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"Уральские авиалинии" пошлют резервный борт за пассажирами аварийного А321

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" готовят резервный самолет для пассажиров рейса Жуковский - Симферополь, перестраивают расписание. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов.

По его словам, за пару дней авиакомпания восстановит расписание.

По данным Скуратова, пострадавших в результате вынужденной посадки нет.

"Нет, там все нормально", - ответил он на вопрос о том, есть ли пострадавшие во время инцидента.

В четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Экипаж А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По предварительной информации Росавиации пострадали 4 пассажира, они доставлены в медучреждение г.Жуковского. Серьезных травм у них нет. Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что 10 человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой и что они получили ушибы и ссадины.

Аварийная посадка А-321 в "Жуковском"

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Жуковский Московская область

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