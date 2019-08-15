Рейс "Уральских авиалиний" Симферополь-Москва задержали из-за аварии с А-321

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вылет самолета "Уральских авиалиний" рейса U6-34 из Симферополя в Москву задержали на три часа, сообщили "Интерфаксу" в прес-службе крымского авиаузла. Утром в четверг А321 этой авиакомпании, вылетевший из "Жуковского" в Симферополь, аварийно сел через минуту полета после столкновения со стаей птиц.

Вылет рейса перенесли пока с 9:35 до 12:15 из-за задержки борта из Москвы, рассказал информированный источник агентства.

Аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы совершил самолет, вылетевший рейсом 178 в Симферополь. Как рассказал представитель авиации, лайнер влетел в стаю чаек, птицы попали в двигатели, моторы забарахлили. Самолет сел в поле с убранным шасси, перед приземлением пилоты выключили двигатели. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

По данным Минздрава, пострадали 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.

Несмотря на инцидент, аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме, сообщил агентству представитель предприятия. В 9:35 из "Жуковского" должен был вылететь рейс U625 "Уральских авиалиний" в Симферополь.