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В Самарской области подтвердили смерть одного из 69 отравившихся граждан Узбекистана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Самарской области умер один из 69 граждан Узбекистана, которые отравились в середине июля в селе Кошелевка Сызранского района. Он умер в больнице 14 августа от осложнений, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Доследственная проверка по факту массового отравления продолжается, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что граждане Узбекистана приехали в Кошелевку работать. Они жили все вместе в одном доме, сами себе готовили. 16 июля они начали поступать в больницу с признаками отравления. Чем именно они отравились, неизвестно.

В больнице остаются 48 пострадавших.

Самарская область Кошелевка Узбекистан СКР Минздрав

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