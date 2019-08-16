Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске

СКР проверяет версию об отравленном постном масле кустарного производства

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Ульяновске следователи начали проверку в связи с госпитализацией семи горожан с симптомами отравления. Из них умерли уже двое, говорится в сообщении регионального управления СКР. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Среди отравившихся двое детей, по оценке врачей, угрозы их жизни нет, отмечают в СК.

Следователи проверяют версию, по которой люди отравились растительным маслом кустарного приготовления. Уголовное дело по факту еще не возбуждено.

Ранее сообщалось, что в больницы Ульяновска попали семь человек с кровотечениями. По данным областного Минздрава, они либо родственники, либо коллеги по работе.

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил "Интерфаксу", что отравилась семейная пара, родители супругов, двое детей и знакомый. По словам прокурора, все они употребили подсолнечное масло, которое приобрели еще 1,5 месяца назад у отца семейства, который изготовил продукт самостоятельно и тоже отравился. Зима назвал домыслами версии журналистов об отравленных ядом семечках подсолнечника и предложил дождаться результатов экспертизы.