За сутки в России потушили почти 59 тыс. га леса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки на востоке России ликвидировали 53 лесных пожара на площади почти 59 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны в воскресенье.

Всего на территории России действует 75 лесных пожара на площади 104 тыс. 341 га. Согласно данным ведомства, наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 31 пожар на землях лесного фонда на площади 56 304 га.

В Иркутской области тушат 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 35 154 га, за сутки площадь пожаров сократилась на 53 тыс. га.

В Чукотском автономном округе спасатели борются с тремя пожарами на площади 5 тыс. 378 га, за сутки площадь пожаров выросла на 3 648 га.

В тушении лесных пожаров задействованы 2 270 человек, 194 единицы техники, 56 воздушных судов на мониторинге и 30 воздушных судов на тушении, сообщает Авиалесоохрана.

Площади лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, которые не тушат по решению региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сократились за сутки на 475 тыс. га. На этих территориях зафиксировано 184 лесных пожара на площади 1 245 396 га.