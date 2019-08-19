В правительстве рекомендовали школам ограничить использование мобильных телефонов

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования рекомендовали школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств, соответствующие рекомендации уже разосланы в регионы, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Чиновники предложили ограничить использование мобильных устройств в школах не только детьми, но также педагогами и родителями. В частности, их всех предлагается обязать при входе в школу переводить гаджеты в режим "без звука". Школьникам также могут ограничить использование гаджетов во время учебного процесса, говорится в пресс-релизе.

Школам посоветовали "при необходимости и возможности" обустроить места хранения телефонов детей во время уроков, а также договориться, как родители смогут связаться с детьми в случае нештатной ситуации. Школам также рекомендовали проводить разъяснительную работу для профилактики негативных последствий от использования телефонов для здоровья детей или для учебы, а также воспитывать культуру использования таких гаджетов.

Ограничения не должны затронуть детей, которым мобильные устройства нужны по состоянию здоровья, например, для мониторинга уровня сахара в крови.

Федеральные ведомства предложили ограничить использование мобильников для "профилактики возможного вреда здоровью школьников" и повышения эффективности образовательного процесса, объяснили в пресс-службе. Соответствующие методические рекомендации подготовлены с учетом международноо опыта и по итогам опроса общественного мнения, который провели по заказу Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора.

В течение ближайшего года Роспотребнадзор будет проверять состояние здоровья школьников при ограничении использования мобильников, а Рособрнадзор и академия образования - выборочно проследят, привело ли ограничение к повышению эффективности образовательного процесса.

Анализ международного опыта показал российским чиновникам, что длительное использование мобильных устройств и их использование в школе может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, говорится в пресс-релизе.

Проведенный в России опрос выяснил, что ограничение использования телефонов на уроках поддерживают 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся, указали в Минпросвещения.

Опросы

Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенный 4 августа среди 1500 человек в 53 регионах показал, что 65% россиян считают, что использование гаджетов школьниками вредит учебе. 29% опрошенных сказали, что проблема сильно преувеличена. 19% респондентов считают, что детям нужно вообще запретить приносить гаджеты в школу, 13% советуют забирать гаджеты при входе в школу и возвращать детям на выходе, 29% полагают, что дети должны сдавать телефоны только на время урока. Результаты опроса были опубликованы 14 августа.

Опрос ВЦИОМа, проведенный 7 июля среди 1600 человек, показал, что за запрет гаджетов в классах выступают 67% россиян. В 2018 году идею запретить гаджеты в классах поддерживали 73% опрошенных. Полный запрет гаджетов в школах поддержали 42% респондентов, против выступили 55%. Доля тех, кто считает, что запрет гаджетов хорошо скажется на учебе, снизилась за год с 69% до 62%. 23% опрошенных высказали мнение, что запрет никак не повлияет на учебный процесс.

4 июля спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко предложила обдумать возможность полностью запретить смартфоны в школах. По ее словам, гаджеты отвлекают детей от учебы, но если обязать детей оставлять их где-то для хранения на время уроков, то их могут украсть. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что до конца июля этим вопросом займется специально созданная рабочая группа. За ограничение использования гаджетов в стенах школы также высказывалась министр просвещения Ольга Васильева.