Google после трех уведомлений Роскомнадзора удалил ролик с оскорблением флага РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что компания Google после неоднократного требования ведомства всё-таки удалила с видеохостинга YouTube ролик, оскорбляющий государственный флаг РФ.

В сообщении отмечается, что ранее Роскомнадзор в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ несколько раз направлял в Google уведомления о необходимости удалить запись, демонстрирующую "явное неуважение к официальным государственным символам России".

16 августа Роскомнадзор сообщил, что Google трижды проигнорировал требование удалить видеозапись на основании обращения Генпрокуратуры РФ от 31 июля.

Регулятор отмечает, что видеохостинг YouTube не всегда должным образом реагирует на требования об удалении противоправного контента. Там отметили, что Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, "однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату".

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации на ее удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.