Google уже трижды проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением флага РФ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что Google три раза проигнорировал требование Генпрокуратуры удалить с видеохостинга YouTube ролик, оскорбляющий государственный флаг РФ.

31 июля в службу пришло требование Генпрокуратуры об удалении с одной из страниц видеоролика, в котором, как сообщается, в явной форме оскорбляются государственные символы РФ.

"Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google - владельца хостинга - соответствующие уведомления. Однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен", - посетовали в ведомстве.

Там отметили, что постоянно взаимодействуют с руководством Google, "однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату". "В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства", - заключили в ведомстве.

В пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос "Интерфакса" заявили, что ведомство будет добиваться исполнения российских законов, но "о конкретике на сегодняшний день говорить преждевременно". В ведомстве все же рассчитывают, что Google выполнит данное требование, "учитывая, что предыдущие, также связанные с удалением с YouTube материалов, оскорбляющих российские государственные символы, были исполнены".

Таким образом там ответили на вопрос, какие санкции применят к Google, если компания не выполнит требование Роскомнадзора.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти. Закон запрещает распространять неприличную или унижающую информацию. Если такие материалы буду найдены, то на их удаление владельцам ресурса даются сутки с момента получения уведомления, иначе ресурс ждет блокировка.

За нарушение этих запретов предусмотрены санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток (в случае повторного нарушения). Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.