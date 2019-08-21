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В североуральской шахте рабочего заблокировало после обвала

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Североуральске на шахте "Ново-Кальинская" произошло обрушение породы и один рабочий оказался в изоляции, рассказал информированный источник "Интерфакса". Всего в момент обвала в шахте было 56 человек.

Обрушение произошло в забое на глубине более тысячи метров. Эвакуацию шахтеров пока решили не проводить, рассказал собеседник агентства.

Информацию об обрушении и заблокированном горняке затем подтвердили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что обвал случился на глубине 1240 метров. Туда направили 15 спасателей военизированной горноспасательной части (ВГСЧ).

Шахта "Ново-Кальинская" работает на одноименном месторождении бокситов, открытом в 1953 году. Ее запустили в 2005 году, она стала первой рудной шахтой, построенной в России после распада СССР.

Североуральск Урал Свердловская область МЧС

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