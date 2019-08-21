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Возможной причиной обрушения на уральской шахте назвали локальное землетрясение

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в ОК "РусАл") произошло из-за локального землетрясения Пока это предварительная версия, уточнил "Интерфаксу" официальный представитель СУБРа по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичёв.

Шахта продолжает работу в штатном режиме.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение горной породы на шахте в Свердловской области произошло на глубине 1240 м. В результате был отрезан доступ к одному из рабочих.

К месту направлены два отделения военизированной горноспасательной части. Ликвидация последствий ЧП продолжается.

Свердловская область

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