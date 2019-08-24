Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае разбился вертолет, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его словам, Ми-2 упал в районе станицы Челбасская, находившийся на борту пилот погиб. После падения вертолет загорелся, с пожаром удалось оперативно справиться.

"По предварительной информации, вертолет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Майкопа, проводил работы по опрыскиванию сельхозугодий Племзавода "Воля". В вертолете находился только пилот 1956 года рождения, который погиб", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ "Интерфаксу" подтвердили гибель пилотапри крушении вертолета в Каневском районе Краснодарского края. Проводится доследственная проверка.