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"Детский мир" до конца года откроет 90 новых магазинов, а не 70

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Детский мир" увеличила полугодовую прибыль по МСФО почти в два раза, до 1,98 млрд рублей, и улучшила прогноз по открытию новых магазинов до конца 2019 года до не менее 90 вместо ранее планировавшихся 70. Об изменении планов сообщил гендиректор компании Владимир Чирахов.

"Динамичное развитие бизнеса и устойчивое финансовое положение на фоне стагнации бизнеса многих розничных игроков позволили скорректировать ранее заявленный план развития сети: всего по итогам 2019 года мы планируем открыть не менее 90 магазинов вместо ранее планировавшихся 70", - сказал он.

В I полугодии выручка компании увеличилась на 16,2%, до 55,899 млрд рублей, валовая прибыль - на 13,2%, до 17,59 млрд рублей. Валовая маржа составила 31,5% по сравнению с 32,3% годом ранее. Операционная прибыль по итогам шести месяцев выросла на 35,1%, до 4,72 млрд рублей.

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Крупнейшие акционеры компании - АФК "Система" (52,1%) и РКИФ (14,03%). Акции "Детского мира" обращаются на "Московской бирже" . На конец июня группа объединяла 760 магазинов: 688 магазинов "Детский мир", 66 магазинов ELC и ABC, а также шесть магазинов товаров для животных "Зоозавр".

Детский мир АФК Система Владимир Чирахов

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