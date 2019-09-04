Завершено следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ завершила расследование уголовное дело гражданина США Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

4 сентября защиту Уилана уведомил об этом следователь, адвокаты и обвиняемый начали изучать материалы дела. По оценке Жеребенкова, на это уйдет время до конца года.

Уилан вину не признает.

Окончательное обвинение ему предъявили 30 августа.

6 сентября будет принято решение, будут ли Уилана оперировать или нет. Ранее он жаловался на обострение травмы руки и грыжи. Если операция состоится, на изучение материалов дела уйдет больше времени, предупредил адвокат.

Американца задержали в Москве в конце декабря 2018 года, с тех пор он содержится в СИЗО "Лефортово". По версии ФСБ, его задержали с поличным, когда он получил флешку с материалами, составляющими гостайну.

Защита Уилана утверждает, что он приехал в Россию на свадьбу знакомых. На флешке, которую у него изъяли и которую он не успел изучить, должны были быть материалы о его предыдущих поездках в Россию. Свое преследование он считает политическим, а также жалуется на плохое обращение в СИЗО и на неоказание ему необходимой медицинской помощи.

После задержания выяснилось, что у Уилана есть гражданства Великобритании, Ирландии и Канады.