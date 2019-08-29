Средняя зарплата учителей в Москве выросла до 114 тысяч рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первых шести месяцев 2019 года составила 114 тыс. рублей. Об этом сообщил 29 августа мэр столицы Сергей Собянин.

Выступая на городском педагогическом совете в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ, Собянин также напомнил, что в конце 2018 года средняя зарплата столичных учителей достигла 100 тысяч рублей. Кроме того, мэр рассказал, какие надбавки стали получать в последнее время педагоги в Москве. По словам мэра, учителям доплачивают за участие в проекте "Московская электронная школа" и за классное руководство.

Форум "Город образования" проходит на ВДНХ в Москве с 29 августа по 1 сентября. В нем примут участие представители более 100 компаний и свыше 1 тыс. экспертов из России и других стран. В рамках форума пройдут тренинги, мастер-классы, презентации, беседы с подростками и директорами школ.