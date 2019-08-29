В Кремле рассказали, какие шаги должен сделать Киев для нормализации отношений

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие конкретные шаги Киев должен сделать для нормализации двусторонних отношений. По словам представителя Кремля, Украина прежде всего обязана выполнить свою часть Минских соглашений.

Песков также добавил, что в Кремле внимательно следят за "перезагрузкой власти на Украине". Так он прокомментировал вопрос о том, есть ли какие-то изменения в отношениях между Москвой и Киевом после обновления состава Верховной рады и последующего формирования кабинета министров.

Вместе с тем, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что судить о новых властях Украины "можно будет по конкретным делам и по конкретным словам". "Есть конкретные дела, например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Минские соглашения

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был согласован лидерами России, Украины, Германии и Франции в 2015 году. Документ, в частности, предусматривает отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности в районе конфликта в Донбассе. Для украинских войск это означает отвод вооружений от фактической линии соприкосновения.

Кроме того, в соглашениях говорится о том, что в первый день после отвода необходимо начать диалог о возможности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством, в частности, в соответствии с законом Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Соглашения также подразумевают проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе упомянутых районов.