Коломойский предложил свой вариант Минских соглашений

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает возможным выполнение Минских договоренностей в новом формате, без конституционного закрепления особого статуса Донбасса.

"Теперь возник благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на пять лет, переходный период и проведем там выборы", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Цензор.НЕТ".

На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе Донбасса, бизнесмен заявил, что, во-первых, необходимо прекратить огонь на юго-востоке Украины, осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинским законам под контролем Киева. "Третье: на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля над границей. Т.е. буквально так: выводятся российские войска и передается контроль над границей полностью украинским войскам", - пояснил Коломойский.

Он добавил, что сейчас в Минских соглашениях есть пункт, согласно которому контроль над границей передается только после внесения изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. Однако изменить основной закон таким образом невозможно, уверен бизнесмен. "Потому что если это сделать, то украинская держава перестанет существовать", - отметил он.

Бизнесмен допускает проведение выборов в Донбассе, "ведь мы там в них будем участвовать по украинским законам, доступ будет наших СМИ". "Нам не надо бояться выборов", - подчеркнул Коломойский. По его словам, за два месяца до избирательной кампании можно принять закон об особом статусе Донбассе. На следующий день после окончания выборов надо начать процедуру передачи контроля над границей. По оценкам Коломойского, она может занять 30 дней.

Предприниматель также подчеркнул, что после передачи контроля над регионом Киеву "россияне должны уйти (с Донбасса - ИФ) и забрать всех преступников с собой". Он отметил, что хотя в Минских соглашения есть пункт об амнистии, она не распространяется на тех, "кто воевал и помогал оккупантам".