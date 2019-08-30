Полет "Союза" с полностью российским экипажем запланирован на 2020 год

Из-за задержек с внедрением американских кораблей в состав экипажа может войти американский астронавт

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый "Союз" с полностью российским экипажем прибудет на МКС осенью следующего года, сообщил "Интерфаксу" начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Экипаж корабля, стартующего к МКС осенью 2020 года, может полностью состоять из российских космонавтов. Это обусловлено тем, что к настоящему моменту нет договоренности между Роскосмосом и НАСА о том, будет ли в составе этого экипажа американский астронавт", - сказал Власов в кулуарах аэрокосмического салона MAKS.

По словам Власова, в данный момент есть вероятность, что соглашение о формировании интернационального все же экипажа будет достигнуто

"Американские коллеги, из-за задержек со своими кораблями, могут подготовить обращение в Роскосмос с предложениями о формировании интернационального экипажа. Тогда планы по отправке только российских космонавтов могут быть переиграны", - отметил глава ЦПК.

В 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: "Союз МС-16" и "Союз МС-17". Как сообщалось, в состав экипаж "Союза МС-16" войдут россияне Николай Тихонов, Андрей Бабкин и японский астронавт Хосидэ Акихико. В состав экипажа "Союза МС-17" входят россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Последний пуск пилотируемого корабля "Союз" с полностью российским экипажем состоялся в 2000 году. В состав экипажа корабля "Союз ТМ-30" вошли российские космонавты Сергей Залетин и Александр Калери. Этот полет стал последним в истории российской орбитальной станции "Мир". За 20 лет существования МКС ее посещали "Союзы" только со смешанными экипажами.