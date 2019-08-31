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Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мать годовалого ребенка, пропавшего в минувший четверг из дома в Башкирии и найденного мертвым, призналась в его убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в субботу.

По данным следствия, женщина задушила ребенка и закопала тело на придомовом участке. Мальчика нашли в указанном матерью месте.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что об исчезновении своего младшего ребенка в четверг сообщила 28-летняя жительница Башкирии. По ее словам, мальчик исчез из частного дома ночью.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчика разыскивали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

Башкирия

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