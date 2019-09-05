Жителя Хабаровска, выстрелившего в шестилетнюю девочку, арестовали

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровске арестовал жителя Индустриального района города, который из ружья ранил игравшую во дворе шестилетнюю девочку, сообщает в четверг пресс-служба краевого управления СКР.

Ранее 52-летний фигурант дела уже был судим за угрозу убийством.

По данным следствия, 3 сентября пьяный мужчина, живущий на первом этаже дома, разозлился из-за шумных игр детей во дворе. Он выстрелил в них из пневматического ружья и серьезно ранил шестилетнюю девочку. Ребенку оказали медицинскую помощь, сообщалось, что ее жизни ничего не угрожает.

В отношении мужчины возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.