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Жителя Хабаровска, выстрелившего в шестилетнюю девочку, арестовали

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровске арестовал жителя Индустриального района города, который из ружья ранил игравшую во дворе шестилетнюю девочку, сообщает в четверг пресс-служба краевого управления СКР.

Ранее 52-летний фигурант дела уже был судим за угрозу убийством.

По данным следствия, 3 сентября пьяный мужчина, живущий на первом этаже дома, разозлился из-за шумных игр детей во дворе. Он выстрелил в них из пневматического ружья и серьезно ранил шестилетнюю девочку. Ребенку оказали медицинскую помощь, сообщалось, что ее жизни ничего не угрожает.

В отношении мужчины возбудили дело о покушении на убийство малолетнего.

Хабаровск

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