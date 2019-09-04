Российские врачи используют опыт рыб при лечении онкологии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ вместе с океанологами и РАН разработает новые подходы в лечении онкологических заболеваний, используя свойства глубоководной рыбы не болеть раком.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в кулуарах ВЭФ 2019 в интервью НТВ напомнила, что глубоководные рыбы не болеют онкологическими заболеваниями. Она пояснила, что у некоторых океанических животных на уровне генетики не заложена возможность заболеть раком.

"В океане есть совершенно новые виды антибиотиков, которые являются, по сути, препаратами, альтернативными традиционным антибиотикам. Возможности колоссальные", - рассказала Скворцова, которая подчеркнула, что Тихий океан наполнен биоактивными веществами, которые дают "различные живые существа, глубоководные рыбы".

Кроме того, по словам министра, центры ядерной медицины будут сформированы в Дальневосточном федеральном округе, в том числе на острове Русский и в Хабаровском крае.