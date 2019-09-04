Путин резко отозвался о тех, кто считал Дальний Восток "балластом" для России

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин уверен в перспективах развития Дальнего Востока и назвал "придурками" тех, кто высказывается об этом регионе как о "балласте" для страны.

На заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Якутии Айсен Николаев начал свое выступление с вопроса о том, нужен ли России Дальний Восток.

"Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден, но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены. С высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", - сказал он.

У Путина это замечание вызвало удивление. "Я не знаю, какие придурки так говорили. Не верю", - прервал он выступающего.

На пояснение Николаева о том, что это было "четверть века назад", президент попросил: "Давайте будем говорить о сегодняшнем дне".

Президиум Госсовета обсуждает национальную программу развития Дальнего Востока на период 2025 года и на перспективу до 2035 года.

ВЭФ-2019 проходит с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Его основными темами стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.