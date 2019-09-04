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Эксперты сообщили о росте смертности от отравления спиртным в России на 17,2%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - С января по июль в России смертность от отравления алкоголем выросла на 17,2% в годовом измерении, умерли 4 298 человек или пять человек на сто тысяч населения, заявили в Центре разработки национальной алкогольной политики.

За отчетный период в Татарстане показатель вырос в 12 раз, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза, в Туве - более чем в три раза, в Пензенской области - на 40,3%, в Курганской области - на 13,4%. В Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.

В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге умерли 83 человека, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее.

Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 207 человек, это на 16,6% больше, чем годом ранее. Так в Международной классификации болезней называют случаи, когда эксперты не могут определить, стала ли смерть результатом несчастного случая, убийства или суицида. Стандарта по диагностике отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска в этой сфере - молодые люди в возрасте 15-19 лет.

Татарстан ЕАО Тува Москва Петербург Пензенская область Курганская область

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