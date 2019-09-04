В Сочи "олимпийского переселенца" выселили на улицу после курса химиотерапии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи из пансионата "Нептун" выселили на улицу Андрея Мартынова и его жену, у которых нет другого жилья. Мартынов онкобольной и недавно перенес курс химиотерапии, приставы и полицейские вынесли его на улицу на матрасе, писал "Кавказский узел". Ситуацию взял на контроль сочинский омбудсмен Кубани Сергей Мышак, сообщила пресс-служба уполномоченного.

Мартынов лишился жилья, которое снесли при возведении объектов для Зимних олимпийских игр 2014 года. В 2011 году супругов по распоряжению мэра Сочи поселили в пансионат "Нептун", где разместили других "олимпийских" переселенцев и пострадавших от стихийных бедствий. Теперь пансионат решили продать, жильцов оттуда начали выселять, Мартыновы были последними. 3 сентября их выселили по решению суда, без предоставления другого жилья.

Мартыновы сказали "Кавказскому узлу", что из-за болезни главы семьи они не в состоянии заработать на аренду или приобретение другого жилья. Они отметили, что при выселении им не дали забрать личные вещи. Они пожаловались на приставов в полицию.

"Исполнительное производство окончено. Мартыновы выселены по решению суда. Их вещи могут находиться в пансионате два месяца. Комната, которую занимали Мартыновы, и пансионат опечатаны. Там больше нет людей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организовавший выселение пристав. Он подтвердил, что в исполнительном листе суд не указал, куда переселять Мартыновых, поэтому их оставили на улице.

Уполномоченный по правам человека в регионе сообщил о выселении в мэрию Сочи и краевую прокуратуру.

В мэрии изданию "Юга.ру" сказали, что Мартыновы самовольно возвели три постройки на участке на Нижнеимеретинской улице, а прав на землю у них и не было. Поэтому им не предоставили другое жилье при выселении. Чиновники попросили суд выселить Мартыновых из расселяемого пансионата еще в 2016 году, потому что супруги добровольно это сделать отказались. В августе 2016 года Адлерский райсуд удовлетворил иск мэрии.

По словам представителя мэрии, Мартыновым предлагали участки земли в садовом товариществе, под подсобное хозяйство и под личное жилищное строительство, но они отказались. Также Мартынову предложили устроиться на работу в муниципальную организацию и получить право на место в общежитии, но он тоже отказался.

3 сентября Мартынову предложили госпитализацию по скорой помощи, но он и от этого оказался, добавили чиновники.