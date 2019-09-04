Поиск

В Сочи "олимпийского переселенца" выселили на улицу после курса химиотерапии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи из пансионата "Нептун" выселили на улицу Андрея Мартынова и его жену, у которых нет другого жилья. Мартынов онкобольной и недавно перенес курс химиотерапии, приставы и полицейские вынесли его на улицу на матрасе, писал "Кавказский узел". Ситуацию взял на контроль сочинский омбудсмен Кубани Сергей Мышак, сообщила пресс-служба уполномоченного.

Мартынов лишился жилья, которое снесли при возведении объектов для Зимних олимпийских игр 2014 года. В 2011 году супругов по распоряжению мэра Сочи поселили в пансионат "Нептун", где разместили других "олимпийских" переселенцев и пострадавших от стихийных бедствий. Теперь пансионат решили продать, жильцов оттуда начали выселять, Мартыновы были последними. 3 сентября их выселили по решению суда, без предоставления другого жилья.

Мартыновы сказали "Кавказскому узлу", что из-за болезни главы семьи они не в состоянии заработать на аренду или приобретение другого жилья. Они отметили, что при выселении им не дали забрать личные вещи. Они пожаловались на приставов в полицию.

"Исполнительное производство окончено. Мартыновы выселены по решению суда. Их вещи могут находиться в пансионате два месяца. Комната, которую занимали Мартыновы, и пансионат опечатаны. Там больше нет людей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организовавший выселение пристав. Он подтвердил, что в исполнительном листе суд не указал, куда переселять Мартыновых, поэтому их оставили на улице.

Уполномоченный по правам человека в регионе сообщил о выселении в мэрию Сочи и краевую прокуратуру.

В мэрии изданию "Юга.ру" сказали, что Мартыновы самовольно возвели три постройки на участке на Нижнеимеретинской улице, а прав на землю у них и не было. Поэтому им не предоставили другое жилье при выселении. Чиновники попросили суд выселить Мартыновых из расселяемого пансионата еще в 2016 году, потому что супруги добровольно это сделать отказались. В августе 2016 года Адлерский райсуд удовлетворил иск мэрии.

По словам представителя мэрии, Мартыновым предлагали участки земли в садовом товариществе, под подсобное хозяйство и под личное жилищное строительство, но они отказались. Также Мартынову предложили устроиться на работу в муниципальную организацию и получить право на место в общежитии, но он тоже отказался.

3 сентября Мартынову предложили госпитализацию по скорой помощи, но он и от этого оказался, добавили чиновники.

Сочи Олимпиада Сергей Мышак Андрей Мартынов Нептун

Новости по теме

Новости

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');