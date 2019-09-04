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Власти Сочи выделили квартиру онкобольному "олимпийскому переселенцу"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи выделили муниципальное жилье местному жителю, который с женой проживал с 2011 года в маневренном фонде из-за изъятия их участка под строительство олимпийских объектов.

"Мэр Сочи Анатолий Пахомов принял решение переселить в однокомнатную квартиру сочинца, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата "Нептун". Сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Квартиру сочинцу выделили в Хостинском райне.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак запросил прокуратуру дать правовую оценку выселению на улицу онкобольного сочинца по решению суда Адлерского района.

Краснодарский край

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