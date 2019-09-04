Врачи оценили состояние перенесшего инсульт экс-президента Крыма как крайне тяжелое

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Врачи намерены еще минимум две недели наблюдать за состоянием первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова, который находится в больнице в Турции после перенесенного инсульта. Об этом сообщила в среду, 4 сентября, "Интерфаксу" дочь политика Марианна Мешкова.

"Сказали, что пока все плохо, врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Сильно повреждена левая половина мозга, он не разговаривает и реагирует только на слух. Ему надо будет отлежать там еще две недели, и только потом возможна транспортировка в лежачем положении", - сказала она.

По ее словам, до сих пор не известно, покрывает ли страховка оказанные медуслуги и сколько они стоят. Кроме того, пациенту может понадобиться вторая операция.

Мешков 1 сентября перенес инсульт, приехав с женой на отдых в Турцию. Медики ввели пожилого мужчину в искусственную кому. Он был выведен из нее примерно через сутки.

Дочь экс-президента Крыма допустила, что причиной инсульта мог стать конфликт с работниками отеля. Мешкову с супругой дали номер в турецкой гостинице ниже заявленного класса.

3 сентября стало известно, что супругу политика обокрали, злоумышленники забрали все деньги и документы. Однако на следующий день, после публикаций в СМИ, неизвестные подбросили ей документы в номер, рассказала Марианна Мешкова.

Мешков был президентом республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Должность упразднена Верховной радой Украины. Мешков проживает в Москве, иногда приезжает в Крым.