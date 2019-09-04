В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД в среду, 4 сентября.

В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Свободы в городе Прохладный. На место происшествия прибыли сотрудники МВД. Оказалось, что мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе.

Как заявили в пресс-службе, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что стрельба велась из охотничьей винтовки "Сайга".

Фильм "Чики" снимает режиссер Эдуард Оганесян. Сотрудник съемочной группы сообщил агентству, что съемки продолжаются.