Поиск

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии (КБР) задержан мужчина, обстрелявший машину съемочной группы фильма "Чики". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МВД в среду, 4 сентября.

В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Свободы в городе Прохладный. На место происшествия прибыли сотрудники МВД. Оказалось, что мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе.

Как заявили в пресс-службе, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что стрельба велась из охотничьей винтовки "Сайга".

Фильм "Чики" снимает режиссер Эдуард Оганесян. Сотрудник съемочной группы сообщил агентству, что съемки продолжаются.

Кабардино-Балкария МВД

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 4 сентября

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');