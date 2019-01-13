В Ингушетии умер раненый при обстреле машины полицейский

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В реанимации ингушской республиканской больницы от полученных ран скончался сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при обстреле накануне вечером, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в медучреждении.

"Один из полицейских скончался. Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали агентству в пресс-службе республиканского МВД, 12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Гранта", был обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины получили ранения и были госпитализированы. Из находившихся в автомобиле пострадали двое полицейских и один гражданский.

Ведется розыск преступников. По данному эпизоду региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 7,62 мм.