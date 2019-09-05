Онкобольной "олимпийский переселенец" отказался от квартиры, предложенной мэрией Сочи

Он отказался жить в этой квартире, раскритиковав ее состояние и удаленность от места работы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Житель Сочи Андрей Мартынов, который лишился жилья из-за изъятия земель под олимпийские объекты, был на днях выселен из пансионата на улицу и получил от мэрии муниципальное жилье, отказался в нем жить, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе горадминистрации.

О заселении Мартынова с женой в эту квартиру мэрия сообщила в ночь на 5 сентября. Супруги там переночевали и ушли оттуда. Мартынов сказал, что квартира в плохом состоянии, а у него нет сил и денег на ремонт, и что она находится далеко от Адлера, где они с женой работают. Он попросил дать ему земельный участок в Адлерском районе.

3 сентября Мартынова с женой выселили из закрывающегося пансионата "Нептун" судебные приставы. Мартынов онкобольной и недавно перенес курс химиотерапии, приставы и полицейские вынесли его на улицу на матрасе.

В 2011 году семья Мартыновых лишилась жилья на Нижнеимеретинской улице, которое снесли для строительства объектов для Зимних олимпийских игр 2014 года. Их поселили в "Нептун", где разместили других "олимпийских" переселенцев и пострадавших от стихийных бедствий. Теперь пансионат решили продать, жильцов оттуда начали выселять, Мартыновы были последними и выезжать отказывались. Их выселили по решению суда, который не указал, куда их следует переселить.

В мэрии заявили, что Мартыновы не имели право на новую недвижимость после изъятия их дома с участком. По словам чиновников, документов на землю у них не было, а строения на участке они построили самовольно. Им предлагали участки или получить муниципальную жилье в обмен на трудоустройство в муниципальную организацию, но они отказывались.

В ночь на 5 сентября в мэрии объявили, что решили временно переселить Мартынова, и семья согласилась, отметив, что в квартире лучше условия, чем в пансионате, где они с 2016 года жили без света и воды. Мэр Анатолий Пахомов согласился, что, хотя Мартыновы не льготники, они сами не смогут "выбраться" из сложившейся ситуации, и обещал найти законный способ им помочь.