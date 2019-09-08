Кузнецова заявила о продолжении работы по возвращению российских детей из Сирии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Работа по возвращению детей российских граждан, уехавших воевать в Сирию на стороне антиправительственных группировок будет продолжена, рассказала журналистам детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

"Мы продолжим работу там, чтобы можно было вернуть большее число детей. Сейчас в аппарате уполномоченного по правам ребенка обращений от родственников детей, которые находятся на территории, неподконтрольных официальным властям Сирии, порядка 250", - сообщила Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что "есть еще малыши, которые сегодня остались в тюрьме, рядом с мамами, дело в том, что они родились не на территории России. Но так как есть алгоритм, уже четко отработан... нам достаточно быстро получится вернуть детей. Работа по возвращению детей граждан Российской Федерации теперь будет стабильно развиваться".

Ранее сообщалось, что из Сирии доставлено четверо российских детей.