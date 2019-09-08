Врио главы Сахалина Лимаренко вышел в лидеры на выборах губернатора региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий врио губернатора Сахалинской области, самовыдвиженец Валерий Лимаренко уверенно побеждает на выборах главы региона после подсчета 18,72% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра Центризбиркома, Лимаренко набирает 70,38% голосов.

Второе место делят кандидат от КПРФ Алексей Корниенко и от ЛДПР Дмитрий Флеер (12,19% и 12,11% соответственно).

Кандидат от партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин пока получает 3,55%, Дмитрий Кочергин (партия КПСС) - 1,45%.

Ранее в облизбиркоме "Интерфаксу" сообщили, что все избирательные участки закрылись в Сахалинской области, идет подсчет голосов. Собеседник агентства отметил активную явку избирателей в регионе в этом году. Он также сказал, что жалобы на выборах главы региона в облизбирком не поступали.