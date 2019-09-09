Двоих жителей Сочи осудили за хищение 20 млн рублей, выделенных на очистку канализации

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи вступил в законную силу приговор суда по делу о хищении почти 20 млн рублей, выделявшихся на очистку канализации Имеритинского курорта. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, 9 сентября.

Директор муниципального унитарного предприятия (МУП) "Водосток" Максим Мелешко и директор Южной эксплуатационной сервисной компании "Энергия" Алексей Ситнов признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении.

Мелешко приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на два года. В пользу департамента городского хозяйства администрации Сочи с осужденного взыскано 13,9 млн рублей компенсации причиненного ущерба.

Ситнову назначено два года и пять месяцев заключения в колонии общего режима с испытательным сроком на два года, а также с дисквалификацией на два года. В пользу департамента городского хозяйства администрации Сочи взыскан ущерб в сумме около пяти миллионов рублей.

По данным следствия, в 2016 году МУП "Водосток" выступало исполнителем муниципального контракта по содержанию, эксплуатации, очистке и восстановлении водозаборных и водоотводящих каналов на Имеретинском курорте.

Для вывоза отходов и мусора на специализированный объект директор "Водостока" Мелешко заключил договор с директором "Энергии" Ситновым. Однако, как установило следствие и суд, эти работы фактически не выполнялись, а подложные акты направлялись в администрацию Сочи для оплаты. Таким образом фигурантам дела удалось похитить более 19,97 млн рублей.