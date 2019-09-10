Житель Удмуртии пытался покончить с собой у здания Госсовета республики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина пытался убить себя около здания Госсовета Удмуртии. Это произошло перед началом сессии Госсовета, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Из-за ЧП сессия перенесена на 24 сентября.

Как сообщили в республиканском СК, начата процессуальная проверка.

Между тем, "Коммерсантъ" сообщает, что пытавшийся совершить самоубийство мужчина - местный житель по имени Альберт Разин. По предварительным данным, он является борцом за сохранение удмуртского языка, ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом "Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!". Как сообщают СМИ, пострадавший заслуженный деятель Удмуртии.