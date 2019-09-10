Совершивший попытку суицида у здания Госсовета Удмуртии пенсионер скончался

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Житель Ижевска, пытавшийся покончить с собой у здания Госсовета Удмуртии, скончался от полученных травм. Об этом заявили "Интерфаксу" в 1-й республиканской клинической больнице, в которую был доставлен пострадавший.

Ранее сообщалось, что 79-летний мужчина пытался покончить с собой около здания Госсовета Удмуртии перед началом сессии во вторник, 10 сентября, утром. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Из-за инцидента сессию Госсовета перенесли на 24 сентября. Следователи регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) начали проверку по факту ЧП.

По данным "Коммерсанта", покойный являлся борцом за сохранение удмуртского языка и заслуженным деятелем Удмуртии.