Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Подробности вывоза американского "шпиона", увольнение Болтона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кремль подтвердил работу "шпиона" Смоленкова в администрации президента РФ. Дмитрий Песков сообщил, что такой сотрудник действительно был, но он не имел прямых контактов с главой государства, его должность не относилась к категории высших должностных лиц. Имя информатора США, которого, предположительно, вывезли в 2018 году из РФ, назвал утром "Коммерсантъ", сообщивший, что Олег Смоленков с женой и детьми исчез в 2017 году.

- Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности. Президент США заявил, что часто был не согласен с мнением своего подчиненного. Тот настаивает, что сам предложил уйти в отставку.

- Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб. Среди ответчиков Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Предприятие настаивало, что 27 июля из-за того, что участники несогласованных акций перекрыли проезжую часть, произошли задержки общественного транспорта.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных. Поправки предполагают штраф на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.

- Суд заочно арестовал экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых по делу о растрате в особо крупном размере. Они будут заключены под стражу на два месяца, начиная с момента выдачи в Россию. Следствие заявляет, что братья растратили вверенного им имущества банка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн. Помимо дела против братьев расследуется еще два уголовных дела о причинении ущерба банку более чем на 200 млрд рублей.

- Думская комиссия по вмешательству проверит Навального и Соболь. Такое решение было принято после выступления Владимира Жириновского, который заявил, что эти оппозиционеры работают на иностранные государства и что Навального завербовали в Йельском университете.

- Пожилой мужчина попытался убить себя перед зданием Госсовета Удмуртии. Он скончался в больнице от полученных травм. По данным СМИ, мужчина являлся борцом за сохранение удмуртского языка.