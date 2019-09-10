Поиск

В Совбезе РФ спокойно отнеслись к отставке Болтона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Совете безопасности России спокойно отнеслись к отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, назвав это внутренним делом Соединенных Штатов.

"Спокойное отношение. Это внутреннее дело США", - сказал "Интерфаксу" во вторник источник в Совбезе РФ.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с Болтоном в Иерусалиме в июне этого года.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что Болтон покидает свой пост по его просьбе.

США Джон Болтон Совбез РФ

Новости по теме

Новости

Летевший из Москвы в Анталью самолет из-за неполадок сел в Краснодаре

В антисанитарных камерах "Бутырки" и "Матросской тишины" обнаружили арестантов

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Суд заочно арестовал второго брата Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Суд заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева

Братьев Ананьевых обвинили в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

Поклонская стала зампредом международного комитета Госдумы

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Росгвардия предложила обязать журналистов не разглашать сведения о росгвардейцах

Думская комиссия по вмешательству проверит Навального и Соболь

Думская комиссия по вмешательству проверит Навального и Соболь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');