В Совбезе РФ спокойно отнеслись к отставке Болтона

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Совете безопасности России спокойно отнеслись к отставке советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, назвав это внутренним делом Соединенных Штатов.

"Спокойное отношение. Это внутреннее дело США", - сказал "Интерфаксу" во вторник источник в Совбезе РФ.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с Болтоном в Иерусалиме в июне этого года.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что Болтон покидает свой пост по его просьбе.