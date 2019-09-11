В России стали чаще исчезать дети

Число заявлений об их пропаже увеличилось на 7%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) России констатирует увеличение числа случаев пропажи детей, которые зачастую просто уходят из дома из-за беспечности родителей.

"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей - свыше 6 тыс. 500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно - ребенка находят благодаря отработанному алгоритму взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами. Также для поиска пропавших детей следователи используют беспилотники, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы и детекторы нелинейных переходов.

"Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечет за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия", - говорится в пресс-релизе.

В СКР заявили, что следователи в каждом случае разбираются в причинах, по которым погибли дети, но даже если ребенка находят живым, ведомство проверяет, как и почему он исчез.