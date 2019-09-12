Роструд проверит ситуацию на истфаке МГУ после рассказа о предложении преподавать там бесплатно

Пока ведомство не получало жалоб от сотрудников факультета

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Роструд начал проверку ситуации с оплатой работы преподавателей-совместителей на историческом факультете МГУ после заявления члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика о "нулевой ставке". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жалоб от сотрудников МГУ на оформление совместительство и оплаты труда ранее в Роструд не поступало.

10 сентября Иванчик сообщил, что в начале учебного года истфак МГУ, где он преподает 12 лет по совместительству, предложил ему продолжить работу со студентами бесплатно и он согласился. Он сказал "Коммерсанту", что на кафедре ему объяснили, что у факультета больше нет денег на совместителей. В фейсбуке он написал, ссылаясь на коллегу с истфака, что из-за нехватки денег всех совместителей на факультете сократили.

Исполняющий обязанности декана истфака Лев Белоусов заявил, что на тот момент Иванчик с руководством факультета после каникул не встречался, преподавать ему не предлагали, а совместители на истфаке получают зарплату "в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой". Информация Иванчика не соответствует действительности, добавил он.

Ситуация с Иванчиком не единичная и отражает тенденцию, существующую в других вузах, заявил "Интерфаксу" сопредседатель отраслевого профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин. По его словам, администрации университетов иногда оформляют совместителей на работу с октября-ноября, в то время как лекции они начинают читать в сентябре. В результате зарплату за сентяюрь они не получают.